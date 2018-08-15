قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مختلف وزارات ومؤسسات الدولة تتكاتف وتتعاون مع بعضها، من أجل حل مشكلة القمامة.

وأضافت وزيرة البيئة، خلال حوارها ببرنامج "الحياة أحلى" الذي تقدمه الإعلامية جيهان منصور، عبر فضائية "الحياة"، أن الوزارة شاركت في خطة مشتركة مع وزارة التنمية المحلية لمدة 6 أشهر، للتعامل مع ملف المخلفات، موضحة أن غلق 15 مقلبًا من مقالب القمامة العشوائية الأكثر خطورة سيكون واحدا من أهم أولويات الخطة.

وشددت "فؤاد" على أن التعامل مع ملف القمامة يجب ألا يقتصر على الجانب الحكومي فقط، لافتة إلى أهمية دور الشباب في هذا الإطار.

واستكملت: "سنعمل على التواصل مع الشباب في الجامعات، حيث سنحاول الربط بين بعض مشروعات التخرج وعملية تدوير القمامة، مع توفير الدعم اللازم لهم".