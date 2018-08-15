تحدث هاني التهامي، مدير أعمال الفنان جميل راتب، عن حالة راتب الصحية، والذي يعالج حاليا في فرنسا، إثر وعكة صحية ألمت به.

وأكد التهامي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم"، إن راتب يعاني من مشكلة في الصوت جعلت صوته منخفضا، وأن الأطباء يتعاملون معه لمعالجة انخفاض الصوت، "الدكاترة قالوا ممكن يرجع لكن صعب يرجع تاني زي الأول"، مضيفا أن راتب خرج بالفعل من المستشفى وسيعود لمصر خلال الأيام القادمة.

ونقل التهامي عن راتب شكره للإبراشي وأنه يطمئن جمهوره بأنه بخير، وأن حالته النفسية جيدة وتقبل الوضع الحالي الذي هو عليه، مشيرًا إلى أن راتب يعاني من مشكلة في الأحبال الصوتية بسبب المرض وكبر سنه، الذي وصل لـ92 عاما، كما أنه يعاني من صعوبات في الوقوف على قدمه ويتحرك على كرسي باستمرار.