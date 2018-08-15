كشف اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل فض اعتصام الجماعة الإرهابية في ميداني رابعة العدوية والنهضة، إبان شغله منصب مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان.

وقال "عبدالمعطي"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الدولة المصرية تعمل وفقا للقانون وضوابطه، مشيرًا إلى أن فض اعتصام رابعة لم يتم بعشوائية، وأنه تمت دعوة كل منظمات المجتمع المدني، للقاء وزير الداخلية قبل بدء الفض.

وأوضح أن وزير الداخلية وعد المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والمراسلين الأجانب بحضور أحداث فض الاعتصام، على أن يتم إخطارهم بمجرد تحديد موعد الفض.

وأشار إلى أن أول شخص أصيب في الاعتصام هو ضابط الشرطة الذي كان يمسك مكبر الصوت، ويناشد المعتصمين الخروج من الاعتصام عبر الممرات الآمنة.

ولفت "عبدالمعطي" إلى إخطار المنظمات بإجراءات الفض وطريقته خلال الاجتماع، الذي تم تسجيله، وأن جميع المنظمات أشادت بطريقة فض الاعتصام.