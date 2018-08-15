تسريح جماعي لعمال مصانع النسيج في تركيا بسبب الأزمة الاقتصادية

قالت صحيفة "بيرجون" التركية إن مصانع النسيج في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا تقوم بتسريح جماعي للعمال أو منحهم إجازات إجبارية دون أجر، مشيرة إلى إقدام بعض المصانع على إغلاق بعض أقسامها.

يأتي ذلك في حين تواصل الليرة التركية تراجعها أمام العملات الأجنبية، بسبب التوترات بين تركيا والولايات المتحدة، وبلغ سعر الدولار 6.40 ليرة، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى بلوغ الديون الخارجية لتركيا 453 مليار دولار.

وأكد بيان صادر عن ممثلية نقابة النساجين في منطقة تشوكوروفا فصل المئات من العمل حتى الآن بمدينة غازي عنتاب، مفيدا أنه يبدو أن تركيا ستشهد المزيد من التسريح الجماعي للعمال عقب عيد الأضحى المبارك.

وطرحت صحيفة "بيرجون" الإجراءات التي اتخذتها بعض الشركات بالمدينة بسبب الأزمة الاقتصادية وجاءت على النحو التالي:

مصنع سجاد "إيديال": سرحت الشركة العديد من العمال بحجة ارتفاع سعر الدولار وعدم توافر عمل. وتشير المعلومات المقدمة للنقابة أن المصنع مغلق منذ 20 - 25 يوما.

شركة زكي للمنسوجات: أغلقت الشركة ثلاثة مصانع وقامت بتسريح 150 - 200 عاملا.

شركة سجاد فيستيفال: قامت الشركة بتسريح 70 عاملا على الأقل وستسرح المزيد عقب العيد، وأرجعت الشركة سبب التسريح إلى أن المصنع نما كثيرا ويتجه إلى التقلص.

شركة دوركار للسجاد: يوضح العمال أن الشركة تقوم بتسريحعدد منهم بسبب ارتفاع سعر الدولار مشيرا إلى تسريح 5 مشرف و5 صانع أسلاك ومشرفي الجودة من كل نوبة عمل بل وتسريح رئيس النوبة أيضا، كما أضاف العمال أنه سيتم فصل أكثر من 40 شخصا على ما يبدو.

شركة فلورا وجورتيكس للسجاد: أقدم الشركاء على تسريح 300 عامل خلال بضعة أشهر.

وتشير المعلومات الواردة عن العمال إلى أن عملية الإنتاج في المصنع مستمرة غير أنه ليس هناك تصدير، ما أسفر عن مشكلة في السيولة المالية ليعقبه تسريح للعمالة.

وأوضحت الشركة الكبيرة في بيانها أنه بالنظر إلى الشركات التي تقومت بتسريح العمال يتبين أن بعض هذه الشركات من بين أفضل 500 شركة في تركيا، مؤكدة مواجهة الشركات العملاقة، التي تقوم تجارة غالبيتها مع الغرب على الدولار صعوبة في سداد ديونها عقب ارتفاع الدولار.