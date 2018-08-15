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37 سؤالاً وإجابة.. كل ما تريد معرفته عن الضريبة العقارية

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اليوم.. مؤتمر تكنولوجي لإيجاد حلول ذكية للحد من السرقة

اليوم.. مؤتمر تكنولوجي لإيجاد حلول ذكية للحد من السرقة

تسريح جماعي لعمال مصانع النسيج في تركيا بسبب الأزمة الاقتصادية

تسريح جماعي لعمال مصانع النسيج في تركيا بسبب الأزمة الاقتصادية

تفاصيل سرقة سيارة محملة بـ21 طن سولار على "صحراوي المنيا"

تفاصيل سرقة سيارة محملة بـ21 طن سولار على "صحراوي المنيا"

الكشف على 785 سيدة ضمن قافلة "تنظيم الأسرة" بالعاشر من رمضان

الكشف على 785 سيدة ضمن قافلة "تنظيم الأسرة" بالعاشر من رمضان

2.3 مليون يفرون من فنزويلا بسبب نقص الغذاء وعدم توافر العلاج

2.3 مليون يفرون من فنزويلا بسبب نقص الغذاء وعدم توافر العلاج

حرب تصريحات.. أمريكا تحذر من أسلحة روسيا الفضائية الجديدة

حرب تصريحات.. أمريكا تحذر من أسلحة روسيا الفضائية الجديدة

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غضب فى «محطة مصر» لاختفاء تذاكر العيد الإضافية

غضب فى «محطة مصر» لاختفاء تذاكر العيد الإضافية

تخصيص يوم لـ«الأغنياء» في حديقة الحيوان.. التذكرة بـ«25 جنيه»

تخصيص يوم لـ«الأغنياء» في حديقة الحيوان.. التذكرة بـ«25 جنيه»

مبتهل "ولاد المدد": أتحدى أن يثبت "الأزهر" أن ما قلته في صلاح ابتهالات

مبتهل "ولاد المدد": أتحدى أن يثبت "الأزهر" أن ما قلته في صلاح ابتهالات

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قبل "زيارة رونالدينيو وكين" له.. ما لا تعرفه عن خان الخليلي

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