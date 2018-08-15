تعاونت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتفعيل قرار وزيرة التخطيط رقم 97 لسنة 2017 بشأن نظام تدريب الشباب، والذي ينص على أنه يتعين على كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة أن تُعلن إلكترونيًا على موقع بوابة الحكومة المصرية، وموقع الوحدة عن فرص التدريب المتاحة لديها.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حاليًا عن إعداد كتاب دوري يوجه لكل وحدات الجهاز الإداري للدولة، تمهيدًا لتعميمه للتوعية بأهمية تدريب الشباب بما فيهم شباب طلاب الجامعات، في إطار الاهتمام والحرص علي تدريب الشباب وتأهيلهم للقيادة والعمل علي تشجيع روح الابتكار والإبداع لديهم.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه سيتم مراعاة عنصر تكافؤ الفرص والمساواة بين الراغبين في التدريب من حيث الأنشطة والأعمال محل التدريب وقواعد وشروط التدريب، وعدد الفرص المتاحة ومقرها، على أن يكون التدريب لمدة محددة وأن يلتزم المتدرب بتعليمات وإشراف الوحدة التي يتدرب بها.

كما أوضحت السعيد، أن كل متدرب يُمنح في نهاية مدته شهادة من الوحدة باجتياز التدريب موضحًا بها مدة التدريب والأنشطة والأعمال التخصصية التي تدرب عليها ودرجة إجادته لها، مؤكدة اهتمام الدولة بالاستثمار في الإنسان، مشيرة إلى التكليف الرئاسي للحكومة بتوفير التدريب والتأهيل اللازم للجميع.

وأشار صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أنه يتعين على كل وحدة إدارية أن تقوم بإخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتدربين المرشحين لديها على أن ينشئ الجهاز قاعدة بيانات خاصة بالمتدربين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ليرفع بعدها رئيس الجهاز تقريرًا إلى وزير التخطيط عن أعداد الشباب المتدربين سنويًا.