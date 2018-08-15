افتتح عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، المركز التكنولوجي لخدمة عملاء مرفق المياه والصرف الصحي، بمدينة الشروق، بحضور المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، وهو المركز الأول الذي يتم تنفيذه بالمدن الجديدة.

وقال شريف الشربيني إن المركز يهدف لتقديم خدمة متميزة من خلال منظومة الشباك الواحد، مع وجود وحدة نداء آلى لتقديم الخدمة بأسرع وقت، وصالة انتظار مكيفة للعملاء، وصندوق شكاوى ومقترحات يتم الرد عليها من خلال مدير المركز، كما يضم ساحات انتظار تسع أكبر عدد من السيارات، موضحاً أن الأوراق المطلوبة للتعاقد على عداد مياه لقطعة أرض، تتضمن ما يلى (خطاب خدمة المواطنين بدخول المياه – صورة محضر الاستلام – صورة ترخيص المباني – صورة تصريح الحفر – صورة التوكيلات "إن وجدت" – صورة البطاقة).

والأوراق المطلوبة للتعاقد على عداد مياه لشقة، تشمل (خطاب خدمة المواطنين بدخول المياه – صورة محضر الاستلام – صورة البطاقة – صورة التوكيلات "إن وجدت")، والأوراق المطلوبة للتعاقد على عداد توزيع مياه داخل كمبوند، تشمل (خطاب اتحاد الشاغلين بدخول المياه – صورة محضر الاستلام أو عقد البيع للفيلا – صورة التوكيلات "إن وجدت" – صورة البطاقة – صورة آخر إيصال مياه على الكمبوند).

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق إن الأوراق المطلوبة للتنازل عن عداد المياه، (صورة محضر الاستلام – صورة إقرار التنازل – صورة التوكيلات "إن وجدت" – صورة البطاقة – آخر إيصال مياه)، والأوراق المطلوبة للتعاقد للتحويل من مؤقت إلى دائم، تشمل (خطاب خدمة المواطنين بتحويل المياه – صورة محضر الاستلام – صورة تراخيص المباني – صورة التوكيلات "إن وجدت" – صورة البطاقة – آخر إيصال مياه).​