قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع مجلس الوزراء ناقش التطورات على مستوى تنفيذ إنشاءات المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، موضحًا أن الاجتماع ناقش تطورات الأعمال الإنشائية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه جرى خلال الاجتماع التأكيد على أن تكون المدن الجديدة من الجيل الجديد للمدن بحيث تشمل الخدمات التعليمية والصحية ودور العبادة والمتنزهات والرقعة العمرانية والمدارس والجامعات، على أعلى مستوى من التصميمات الهندسية الحديثة التي تراعي المعايير البيئية، معتبرًا أن المدن الجديدة ستكون نقلة نوعية في مفهوم المجتمعات العمرانية.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن إنشاء المدن الجديدة إلى جانب كل من محاربة الإرهاب والتنمية الشاملة يعتبر إنجاز كبير في علم الإدارة.