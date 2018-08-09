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الوطن

كل ما تريد معرفته عن «الضريبة العقارية»

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ضبط 3800 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ

ضبط 3800 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ

«الصيادلة» ترد على فيديو «الأدوية المحظورة» ببلاغ.. و« »: اتبعنا معايير مهنية دون تعميم

«الصيادلة» ترد على فيديو «الأدوية المحظورة» ببلاغ.. و« »: اتبعنا معايير مهنية دون تعميم

«الصحة» تختبر علاجاً جديداً لـ«فيروس C»: أفضل من السوفالدى وبدون أدوية مساعدة

«الصحة» تختبر علاجاً جديداً لـ«فيروس C»: أفضل من السوفالدى وبدون أدوية مساعدة

مدير أمن كفرالشيخ يتفقد الحالة الأمنية بمجمع المحاكم والمعاهد الأزهرية

مدير أمن كفرالشيخ يتفقد الحالة الأمنية بمجمع المحاكم والمعاهد الأزهرية

البنك المركزى ينفى الحجز على أموال المودعين المتقاعسين عن سداد الضريبة العقارية

البنك المركزى ينفى الحجز على أموال المودعين المتقاعسين عن سداد الضريبة العقارية

سوريا أطلقت سراح أوروبيين اثنين بوساطة تشيكية

سوريا أطلقت سراح أوروبيين اثنين بوساطة تشيكية

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بالجداول التوضيحية| كيف تحسب الضريبة العقارية؟

بالجداول التوضيحية| كيف تحسب الضريبة العقارية؟

بعد تدخل الرئيس.. عودة شقيق الشهيد أحمد أبو النجا من السعودية

بعد تدخل الرئيس.. عودة شقيق الشهيد أحمد أبو النجا من السعودية

توقعات "الأرصاد" لطقس الجمعة: حار على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 36

توقعات "الأرصاد" لطقس الجمعة: حار على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 36

"إيناس وبيان".. الأم والرضيعة في تابوت الموت: لا شيء سيئ وأنت بقربي

"إيناس وبيان".. الأم والرضيعة في تابوت الموت: لا شيء سيئ وأنت بقربي

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قبل افتتاح السيسي لها.. التفاصيل الكاملة عن قناطر أسيوط الجديدة

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