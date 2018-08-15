أكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، أن مديرية الأوقاف انتهت من وضع خطة الاستعداد لعيد الاضحي، لتحديد المساجد وساحات الخلاء المخصصة لصلاة العيد.

وأضاف المحافظ، في بيان، أنه جرى تخصيص 64 مسجدا وساحة خلاء مخصصة لأداء صلاة عيد الاضحي المبارك، موزعة على 6 إدارات من بينها 18 ساحة ومسجد بإدارة دمياط في مقدمته أكبر ساحة خلاء وهي ساحة ميدان الساعة بمدينة دمياط، كما جرى تخصيص 6 ساحات بإدارة الروضة و10 ساحات بإدارة الزرقا، و14 ساحة بإدارة كفرسعد و7 ساحات بإدارة فارسكور و9 ساحات بإدارة كفرالبطيخ، مشيرا إلى أنه جرى تخصيص خطيب أصلي وخطيب احتياطي لكل مسجد أو ساحة خلاء.