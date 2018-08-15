أعلنت السلطات السودانية، اليوم، مصرع 23 شخصا بينهم 22 تلميذا نتيجة غرق مركب كان يقلهم في نهر النيل شمال الخرطوم.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن التلاميذ كانوا في طريقهم إلى المدرسة، مضيفة: "توفي صباح اليوم بمحلة البحيرة بولاية نهر النيل 22 تلميذا وامرأة في حادث غرق مركب كان يقلهم من منطقة الكنيسة بالوحدة الإدارية بكبنة حيث كانوا في طريقهم إلى المدارس".

وتبعد المنطقة نحو 750 كم شمال الخرطوم.

وترتفع معدلات مياه النيل أثناء موسم الأمطار في إثيوبيا، حيث ينبع فرعه الرئيسي، خلال الفترة بين يونيو وسبتمبر.

ويستخدم سكان القرى الواقعة على ضفتي النهر مراكب خشبية للتنقل بين ضفتيه.

وتابعت الوكالة: "وقع الحادث نتيجة توقف ماكينة المركب وسط النيل مع اشتداد التيار".

وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس عبر الهاتف إن المركب كان ينطلق من الشمال إلى الجنوب، أي عكس سريان تيار النهر.

وأضاف طالبا عدم ذكر اسمه: "كل منزل بالكنيسة يقيم عزاء".

واعتاد التلاميذ في الأرياف السودانية على قطع مسافات تمتد كيلومترات للالتحاق بالمدراس.

ووفقا لأرقام صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف)، فإن ثلاثة ملايين طفل في سن الدراسة ما يزالون خارج المدارس.

وهطلت الأمطار بغزارة في الخرطوم صباح الأربعاء طوال 4 ساعات وغمرت المياه شوارعها كما انقطع التيار الكهربائي عن معظم الأحياء.