نفذت مديرية أمن البحيرة، تحت إشراف اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، بالاشتراك مع مديرية التموين، حملة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وأسفرت الحملة عن ضبط "م. ال." 41 سنة، صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية في بدر، لتجميعه أسمدة زراعية مدعمة خاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعي، والمخصصة للتوزيع على المزارعين بنظام الحيازات الزراعية والمحظور تداولها بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضُبط بحوزته 400 كيلو أسمدة زراعية مدعمة، وشارك في الحملة العقيد وجدي الصيرفى رئيس مباحث التموين، والمقدم ضياء فهمي وكيل المباحث.