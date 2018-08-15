قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الإعلان لأول مرة عن مبادرة "فرصة" كان في شهر يوليو 2017 بمؤتمر الشباب بمحافظة الاسكندرية.

وأضافت غادة والي خلال المؤتمر، أنه تم التنسيق بين وزارتي التخطيط والأوقاف لتوفير 100 مليون جنيه لمبادرة سكن كريم، عقدته الوزارة وأعلنت فيه عن إتاحة 70 ألف فرصة عمل بالتعاون مع القطاع الخاص أن الشغل الحقيقي موجود في القطاع الخاص وتحقيق الطموح يكون أيضا بالقطاع الخاص.

وأشارت إلى أنه من المهم الحفاظ على حقوق العاملين وأن تكون المطروح من الشركات وظائف حقيقية، وأن يحصلوا على أجر مناسب مقابل عملهم وأن يكون لهم حماية اجتماعية.

وأوضحت أن ما يجعل الانسان يخرج من دائرة الفقر هو العمل والكرامة والشرف في العمل، مؤكدة أنه لاخروج من دائرة الفقر إلا بالعمل للزوج والزوجة.

وطالبت أصحاب العمل بإتاحة مناخ عمل صحي ومناسب ونحترم فيه حقوق العمال والعمال يحترموا قيم العمل.

وفي سياق متصل قامت نيفين القباج ممثلا عن وزارة التضامن الاجتماعي بتوقيع بروتوكولات تعاون مع بعض شركات القطاع الخاص لإتاحة المزيد من فرص العمل.