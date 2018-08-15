تمكنت مباحث التموين بالغربية، اليوم، من ضبط 456 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر في حملة تموينية لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين وضبط السلع المغشوشة والمدعمه بالأسواق على مستوي المحافظة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بضبط "صفاء. ع" صاحبة مخبز بلدى بدائرة قسم ثان المحلة لقيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار "22 جرام" في الرغيف الواحد في المحضر رقم 3 أحوال قسم مباحث تموين المحلة.

كما ضبط "رضا. ع. د 55 سنة" صاحب سوبر ماركت بمنطقة الجمهوريه بثان المحلة، مقيم بذات المنطقة وبحوزته 146 عبوة مواد غذائية غير مدون عليها السعر، وتحرر المحضر رقم 1166 جنح أ د ط قسم ثان المحله 2018.

كما ضبط "محمود. ف. ع. 29 سنة" صاحب محل بقالة بمنطقة أبوراضي أول المحلة مقيم بمدينة قلين كفرالشيخ وبحوزته 65 عبوة مواد غذائية متنوعة غير مدون عليها السعر، وتحرر المحضر رقم 9397 جنح قسم أول المحلة 2018.

كما ضبط "محمد. ا. م 52 سنة" صاحب محل بقالة بقرية شبرا قاص، مركز طنطا مقيم بذات الناحية وبحوزته 14 عبوة مواد غذائية متنوع غير مدون عليها السعر في المحضر رقم 332 جنح أمن دولة طوارىء مركز السنطة 2018، كما ضبط "عزت. ع. م 29 سنة" صاحب محل فطاطري بمنطقة الجمهورية بثان المحلة، مقيم بذات الناحية وبحوزته 23 كيلوجرام سلع تموينية مدعمة، عبارة عن 15 كيلوجرام سكر و11 كيلوججرام زيت مدعم، في المحضر رقم 11714 جنح قسم ثان المحله 2018، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.