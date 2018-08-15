قال اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن افتتاح عدد من المشروعات القومية في بني سويف، اليوم، يأتي في إطار خطوات التطوير والتنمية التي تنتهجها الدولة.

وأضاف أمين، خلال مؤتمر افتتاح المشروعات القومية في بني سويف، أن افتتاح مجمع صناعات الأسمنت كان ضرورة؛ لتوفير كل الاحتياجات اللازمة من أدوات البناء في الدولة ومجاراة حجم الاستهلاك الحقيقي، مشيرًا إلى تراجع معدلات الإنتاج من الأسمنت في السنوات الأخيرة.

وأوضح أمين، أنه بحلول عام 2022 سيكون حجم الاستهلاك الفعلي للأسمنت نحو 86 طنا، وهو ما يساهم في توفيره المشروعات التي تُفتتح اليوم، مقدمًا الشكر لأجهزة الدولة على توفير كل الإمكانات اللازمة.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية بمحافظة بني سويف، حيث يفتتح مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت، ومجمع مصانع الرخام والجرانيت، والخطين الثالث والرابع لمجمع أسمنت العريش.