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مصرع سيدة وإصابة 9 من أسرة واحدة في انقلاب "نصف نقل" بجنوب سيناء

مصرع سيدة وإصابة 9 من أسرة واحدة في انقلاب "نصف نقل" بجنوب سيناء

"الإحصاء": معدل البطالة بين الإناث 21.2٪

"الإحصاء": معدل البطالة بين الإناث 21.2٪

السيسي: "المركزي" ضخ 200 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة

السيسي: "المركزي" ضخ 200 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة

محمد هنيدي ضيفا على برنامج "الراديو بيضحك" في الـ9 مساء

محمد هنيدي ضيفا على برنامج "الراديو بيضحك" في الـ9 مساء

السيسي: إهدار مصر من الرخام يمثل 60% من الإنتاج

السيسي: إهدار مصر من الرخام يمثل 60% من الإنتاج

بالأسماء| طلاب الثانوية العامة المرشحين للمنح الدراسية بجنوب سيناء

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