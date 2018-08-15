زار المنشد الشاب مصطفى عاطف، مستشفى بهية بالتجمع لعلاج مرضى سرطان الثدي، وذلك في إطار دعم المريضات ورفع حالتهم النفسية وشحن معنوياتهم للتصدي للمرض الخبيث، وتعد الزيارة واحدة من المبادرات الهامة لرفع الهمم والشد على أيدي القائمين على مستشفى بهية في جهودهم الملموسة في التصدي للمرض وعدم ادخار جهدًا في توفير كافة سبل الرعاية للمريضات بالمستشفى.

وأجرى "عاطف"، خلال الزيارة جولة تفقدية للمستشفى والتعرف على جهودها في مكافحة المرض بالمرور على المريضات والتقاط الصور التذكارية معهم.

كما أنشد عددا من المدائح النبوية والأناشيد الدينية التي تواكب توجه ملايين المسلمين القاصدين المشاعر المقدسة لأداء أعظم أركان الإسلام وهو الحج.

يذكر أن المنشد الشاب مصطفى عاطف، هو أصغر عضو مجلس إدارة نقابة الإنشاد الديني، وطالب علم أزهري، أتم حفظ وتلاوة القرآن الكريم في سن الحادي عشر، قدم عدد من البرامج الدينية مثل برنامج "شفت النبي"، برنامج "شكرًا حبيبي"، برنامج "صحبة" ، ويقدم الآن برنامج إذاعي "باب الخلق" على راديو إنرجي.