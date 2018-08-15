الحكومة الايطالية تعلن حال الطوارئ في جنوى لـ12 شهرا بعد انهيار الجسر

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الأربعاء، أمام الصحفيين "حال الطوارئ لإثني عشر شهرا" في مدينة جنوى بعدما انهار جسر فيها الثلاثاء متسببا بمقتل ما لا يقل عن 39 شخصا.

وصرّح كونتي بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء في جنوى "استمعنا إلى طلب رئيس المنطقة وأعلنا حال الطوارئ لإثني عشر شهرا".

وقال "خصصنا لعمليات التدخل الأولى خمسة ملايين يورو من صندوق الطوارئ الوطني".

وأضاف كونتي "إنه إجراء أول تتخذه الحكومة في مواجهة هذه المأساة".

وتابع: "سنعلن أيضا يوم حداد وطني، ما زلنا في صدد تحديد التاريخ لجعله يتزامن مع جنازات الضحايا".