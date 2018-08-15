وصل مساء اليوم عزت عبده سليم، الطفل المعروف إعلاميا باسم «طفل الطهارة»، إلى مستشفي معهد ناصر للبحوث والعلاج، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بعد توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بنقله للمعهد بعد خطأ طبي تعرض له بالمنوفية.

وتسبب الخطأ الذي وقع أثناء إجراء عملية جراحية لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات في مستشفى "أشمون العام"، الواقعة في نطاق محافظة القليوبية في حدوث "غرغرينة" في العضو الذكري للطفل.

وتقدم عزت عبده سليم، جد الطفل، بمذكرة لقيادات وزارة الصحة والسكان بشأن الواقعة، لافتاً إلى أنه منذ قرابة 10 أيام دخل عبده هشام سليم، حفيده، إلى المستشفى لإجراء "عملية طهارة"، وهي العملية التي أجراها الطبيب س. س. ح، مضيفاً: "لكن بعد إجراء العملية ظهرت أعراض اسوداد على العضو الذكري وتسبب بغرغرينة في العضو".