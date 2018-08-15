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وزير المالية: الدولة تستخدم الضرائب لتطوير خدمات المواطنين

وزير المالية: الدولة تستخدم الضرائب لتطوير خدمات المواطنين

"الصناعات الغذائية": رصيد اللحوم يكفي 29 شهرا

"الصناعات الغذائية": رصيد اللحوم يكفي 29 شهرا

الإفراج عن شحنة تضم 3844 رأس جمل واردة من السودان بأسوان

الإفراج عن شحنة تضم 3844 رأس جمل واردة من السودان بأسوان

غموض حول واقعة انتحار طفل «عزبة شكر».. وجدّه يتهم «الحوت الأزرق»

غموض حول واقعة انتحار طفل «عزبة شكر».. وجدّه يتهم «الحوت الأزرق»

«نيتشر» العالمية تكشف زيادة متوسط درجات حرارة الأرض بشكل غير طبيعى حتى 2022

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النيابة تستمع لأسرة الطفل ضحية «الطهارة» بمستشفى أشمون العام.. و«العائلة»: لا تصالح.. والأزمة تصل البرلمان

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