قال محمد معيط، وزير المالية، إن موازنة مصلحة الضرائب العقارية تتخطى 5 مليارات جنيه سنويًا، مضيفًا أن حصيلة الضرائب العقارية خلال العام المالي الماضي لم تتخط 3.1 مليار.

وأضاف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم، أنه يجب على الدولة أن تشجع تنمية المحليات حتى تصبح لها إيراداتها الخاصة، كما أن المحليات قاعدة التنمية.

واستطرد معيط: "عشان منلاقيش جزء مننا عايش في فلل وجزء تاني عايش في عشوائيات، وعشان محدش يقعد على حمام السباحة وناس تانية تشرب من الصرف الصحي".

واستطرد وزير المالية: "لجأ البعض إلى الكمبوندات بسبب نقص الخدمات".