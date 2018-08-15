قال أحمد صالح، رئيس القطاع المصرفي في بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك ذراع اقتصادي لوزارة التضامن وما تقدمه من برامج تكافل.

وأضاف في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مساء اليوم، أن ودائع البنك لديها ميزة، وهي عدم تحديد فائدة مسبقًا، موضحًا أن البنك يعمل على منح عوائد أكثر من البنوك الأخرى، وأخرج 141 مليون جنيه قروض الميسرة العام الماضي.

وأوضح صالح أنه "نمنح تمويلات مصرفية بعائد في الإسكان، وشراء الأثاث، وشراء سيارات والسلع المعمرة، ولدينا قروض زواج بـ10 آلاف جنيه دون عائد، يقتصر على مصاريف إدارية، ويتم تقسيطه على 3 سنوات، و12.5% حجم العائد في الوديعة تحت الطلب وهو أعلى عائد لهذا النوع من الودائع".