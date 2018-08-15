قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الضرائب التي تحصلّها الدولة من المواطنين تسخدم لتطوير الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم، ردًا على سؤال "ما الضمانة من تحسن الخدمات بعد فرض الضرائب"، أن الحكومة في عام 2005 أو 2006 سبق وأن أعلنت أن منظومة الإسعاف لا تليق بالإنسان المصري، لافتًا إلى أنه تم العمل على تطوير المنظومة خلال 10 سنوات.

ولفت وزير المالية إلى أن منظومة الإسعاف المصرية تطورت كثيرًا بعد خطة التطوير، متحديًا مقدم البرنامج، بقوله: "تقدر تقول إن منظومة الإسعاف في مصر بتختلف عن اللي بتشوفه في أوروبا".