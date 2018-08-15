قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الأشخاص الذين يملكون وحدات عقارية تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه معافون من سداد الضريبة العقارية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم، عن الحالات التي يُعفى فيها أصحاب الوحدات العقارية من سداد الضريبة العقارية، أن أصحاب الوحدات غير كاملة التشطيب أو كاملة التشطيب لكن لم يتم توصيل الخدمات إليها معافون من سداد الضرائب.

وأشار وزير المالية، إلى أن غير القادرين على سداد الضريبة العقارية لن يطلب منهم سدادها.