أصيب 3 أشخاص في انهيار سور بطول 20 مترًا بنادي الزهور بمدينة طما في سوهاج، وجرى نقل المصابين للمستشفى، وتبين أن السور تابع لمجلس المدينة ومؤجر "كوفي شوب" لأحد الأشخاص.

وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بانهيار سور نادي الزهور الاجتماعي التابع لمجلس مدينة طما والمؤجر "كوفي شوب".

على الفور انتقل إلى مكان الواقعة العميد أحمد شمندى، مأمور مركز شرطة طما، وضباط المباحث الجنائية، وتبين من الفحص انهيار سور النادي بطول 20 مترًا، نتج عن الواقعة إصابة كل من محمد جلال عبدالعال، 22 عامًا، ويقيم طما، مصابًا بكسر في القدم، وخالد أحمد عبده، 30 عامًا، موظف بالكهرباء ويقيم طما اشتباه كسر بالقدم، وأخر مصاب بإصابات طفيفة وجرى إسعافه بمكان الواقعة.

حرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.