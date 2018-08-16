مصادر بـ"الصحة": إنشاء وحدة "أمان المرضى" لتقليل الأخطاء الطبية

قالت مصادر بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تعول على إنشاء وحدة "أمان المرضى" في المستشفيات الحكومية التابعة للوزارة خلال المرحلة المقبلة لتقليل الأخطاء الطبية التى تحدث في المستشفيات خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت المصادر، أن الدراسات الخاصة بإنشاء الوحدة تشير لإمكانية تخفيض معدلات تلك الأخطاء بشكل ملحوظ بما يؤدي إلى تقليل التدخلات الطبية غير السليمة مع المرضى.

ولفتت المصادر إلى أن الوزارة حريصة على اتخاذ إجراءات تخدم مصالح المرضى، مثل إنشاء الوحدة الجديدة، موضحة أن استحداثها سيكون عقب انتهاء الدراسات الخاصة بها.

وأشارت المصادر إلى أن وزيرة الصحة والسكان، حريصة على متابعة الحالات الإنسانية مع قيادات الوزاراة والمستشفيات، مشيرة لتوجيهات بتوفير كل سبل الدعم لتلك الحالات، وآخرها الطفل الذي نقل للعلاج في مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج بعد إصابته بـ"غرغرينة" عقب إجراء عملية "الطهارة" في أحد المستشفيات الحكومية.