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"الوطن" تحاور خباز ماكرون.. ورث الصنعة عن أبيه ولا يمانع العمل في مصر

بالفيديو| مغني يقفز ليلقن أحد المتفرجين "علقة سخنة" بسبب استفزازه

بالفيديو| مغني يقفز ليلقن أحد المتفرجين "علقة سخنة" بسبب استفزازه

محافظ دمياط يتابع أعمال الصيانة للمدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد

محافظ دمياط يتابع أعمال الصيانة للمدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد

إيقاف عضو بنادي بني سويف الرياضي بسبب تصرف غير أخلاقي

إيقاف عضو بنادي بني سويف الرياضي بسبب تصرف غير أخلاقي

بعد رقص "رحمة" بالسنجة.. خبراء: أفلام العنف تقدم نماذج سلبية للأطفال

بعد رقص "رحمة" بالسنجة.. خبراء: أفلام العنف تقدم نماذج سلبية للأطفال

"نقل النواب" تشيد بجهود جذب الاستثمارات في جنوب سيناء

"نقل النواب" تشيد بجهود جذب الاستثمارات في جنوب سيناء

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بعد رقص "رحمة" بالسنجة.. خبراء: أفلام العنف تقدم نماذج سلبية للأطفال

بعد رقص "رحمة" بالسنجة.. خبراء: أفلام العنف تقدم نماذج سلبية للأطفال

"الأب الفرفوش رزق".. أحيا عيد ميلاد ابنه بـ"جوهرة".. ونفسيون: "جايبها لنفسه"

"الأب الفرفوش رزق".. أحيا عيد ميلاد ابنه بـ"جوهرة".. ونفسيون: "جايبها لنفسه"

"الكهرباء" تعلن عن وظائف شاغرة

"الكهرباء" تعلن عن وظائف شاغرة

«إبراهيم» جمع بين الطب والحمام: الدراسة حاجة والموهبة حاجة تانية

«إبراهيم» جمع بين الطب والحمام: الدراسة حاجة والموهبة حاجة تانية

الحائرون فى استثمار «تحويشة العمر»: الذهب «طالع ولا نازل؟»

الحائرون فى استثمار «تحويشة العمر»: الذهب «طالع ولا نازل؟»

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بالصور| السيسي يستقبل محمد بن زايد في مطار القاهرة

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