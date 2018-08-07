أعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة في الشرقية، اليوم، عن تسيير القافلة الجراحية بمستشفيات أولاد صقر والصوفية المركزي، حيث جرى الانتهاء من إجراء 57 عملية جراحية ما بين عمليات ذات مهارة وكبري ومتوسطة منها 6 عمليات استئصال مرارة بالمنظار وعملية استئصال رحم وتصليح فتق وتركيب شبكة.

وأوضح، في بيان، أنه شارك في إجراء العمليات فريق من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين من كلية الطب جامعة الزقازيق ومستشفيات الإبراهيمية وههيا وفاقوس والحسينية المركزي ليصل بذلك إجمالي ما جرى إجراءه من عمليات بالقوافل الجراحية 590 عملية خلال 40 يومًا فقط.