أجرى الإعلامي تامر بشير، مداخلة هاتفية مع "محمود"، الشاب الذي ظهر في فيديو "التحرش" بـ"منة جبران"، والذي دعاها فيه لتناول القهوة في كافيه "أون ذا ران".

وقال محمود، خلال برنامج "تربو"، المذاع عبر إذاعة وقناة "نجوم إف إم": "يا جماعة أنا بقيت الشخص رقم واحد في مصر بدون علمي، وفي 24 ساعة".

وتابع: "أنا مش متحرش خالص وأنا اتعملي فيديو على (فيس بوك)، وفجأة لقيت مصر كلها بتكلمني".

وأوضح الشاب أنه يعمل كمهندس ويسافر للخارج كثيرًا، ويقيم في الجونة، متابعا: "أنا لقيت بنت شكلها بنت ناس وشكلها محترم مش لابسة لبس ملفت خالص، وكانت شيك مش ملفتة، ومش لابسة حاجة أوفر، وأنا صاحب الموقف، والبنت كانت واقفة على رصيف (أون ذا ران)، واعتقدت يعني لما اقولها نشرب (كوفي) هي هتركب معايا عربيتي، ونروح، وهي لو لفت وشها كانت هتبقا جوة".

وتابع: "مش فارق معايا خالص وأنا مقولتلهاش لفظ سيئ، ولا بصيتلها بصة وحشة، ولا اتكلمت معاها بأسلوب إني اتحرش بيها، ومعملتش أي حاجة ممكن تتفهم اني بعمل ده، ولقيت الموضوع أخد أكبر من حجمه بكتير".

وكانت منة جبران، فتاة "التجمع الخامس"، التي نشرت فيديو لشاب قالت إنه يتحرش بها، قائلة "تتعرض بصورة يومية لمثل هذا الموقف وقت انتظارها الأتوبيس، وتصور الموقف بالكامل وتنشره على "إنستجرام".

وأكدت جبران، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان"، مساء الثلاثاء، أن كل الفتيات يتعرضن لهذا الموقف سواء محجبة أو غير محجبة، لافتة إلى أنها عندما نشرت الفيديو البعض هاجمها وآخرون وقفوا بجانبها.