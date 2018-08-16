أجرى الإعلامي تامر بشير، مداخلة هاتفية مع الشاب "محمود"، بطل واقعة "فيديو التحرش" بـ"منة جبران"، في التجمع، الذي دعاها فيه لتناول القهوة في "أون ذا ران"، وذلك خلال برنامج "تربو"، المذاع عبر إذاعة وقناة "نجوم إف إم".

وقال محمود: "أنا بقيت أشهر واحد في مصر، خلال 24 ساعة، ومبسوط جدا".

وأضاف: "أنا الموضوع مش مضايقني خالص، وأنا النهاردة فيه 5000 بني آدم عايز يشرب معايا نفس كوباية القهوة دي".

ونفى محمود أنه تحرش بالفتاة، قائلًا: "ايه اللي يخليني أنزل من عربيتي وأكلم حد في الشارع، وأنا لو هعاكس مش هنزل من عربيتي، ولو هتعامل معاها من هذا المبدأ مش هنزل من عربيتي، وأنا مليش في المعاكسة، وعشان ميبقاش شكلها وحش".

وكانت منة جبران، فتاة "التجمع الخامس"، التي نشرت فيديو لشاب قالت إنه يتحرش بها، قائلة "تتعرض بصورة يومية لمثل هذا الموقف وقت انتظارها الأتوبيس، وتصور الموقف بالكامل وتنشره على "إنستجرام".

وأكدت جبران، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان"، مساء الثلاثاء، أن كل الفتيات يتعرضن لهذا الموقف سواء محجبة أو غير محجبة، لافتة إلى أنها عندما نشرت الفيديو البعض هاجمها وآخرون وقفوا بجانبها.