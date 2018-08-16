برلماني يطالب بتخصيص سيارة واحدة لكل وزير وإلغاء سيارات "الوكلاء"

طالب النائب عصام الفقي، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتخصيص سيارة واحدة لكل وزير ومحافظ في مصر.

وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه يجب أن تلغى السيارات المخصصة لوكلاء الوزارات، وأن يذهب كل وكيل وزارة لعمله بسيارته أو "لا يذهب أصلا".

وأوضح الفقي أنه قدم اقتراح برغبة بإلغاء تخصيص هذه السيارات للمسؤولين للحفاظ على المال العام وعدم ضياعه، متابعا: "دي لو عربيته الخاصة مش هيعمل فيها اللي بيعمله في عربيات الحكومة وعربيات الدولة".

وتابع: "مصر دولة غنية وفيها ثروات كبيرة، لكن سوء الاستغلال هو اللي بيأدي لعجز الموازنة".