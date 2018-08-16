تقدمت تركيا بطلب لدى منظمة التجارة العالمية، أمس الأربعاء، لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الضرائب الجمركية الإضافية على واردات الصلب والألومنيوم منها، وبذلك أطلقت تركيا مسيرة التحكيم ضد واشنطن بخصوص الضرائب الجمركية الإضافية، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

والإعلان عن الطلب جاء من وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، في تصريحات أدلت بها خلال مأدبة عشاء أقامته لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، ومجلس المصدرين الأتراك، على هامش مؤتمر السفراء العاشر بالعاصمة أنقرة.

وقالت بكجان، إنه "اعتبارا من الساعة الخامسة و40 دقيقة بالتوقيت المحلي دعونا واشنطن، لمشاورات في منظمة التجارة العالمية، ودعوتنا وصلت للولايات المتحدة. وبذلك نكون أطلقنا المسار القانوني لدى المنظمة".

وأضافت أن بلادها استطاعت التقدم بطلبها الأربعاء، وإلا فإنها كانت ستضطر لتأجيله 15 يوما لكون المنظمة تجتمع مرتين فقط شهريا، ولفتت إلى أن أمس الأربعاء، كان آخر يوم للتقدم بالطلب.

وشددت بكجان على أن أنقرة أعلنت، الأربعاء، في رد مماثل لواشنطن، فرض ضرائب بلغت قيمتها 533 مليون دولار للمنتجات المستوردة من الولايات المتحدة.

يذكر أنه وفق المادة الرابعة من التفاهم المعني بتسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، فإن الدول تتقدم رسميا بـ"طلب إجراء مشاورات" مع الدول المعنية، وهي الخطوة الأولى في نزاع تجاري، قبل اللجوء إلى دعوى قضائية في منظمة التجارة.