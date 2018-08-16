عقدت حركة "حماس"، أمس الأربعاء، سلسلة لقاءات مع قادة فصائل فلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث ملفات تتعلق بالقضية الفلسطينية.

وقالت الحركة، في بيان، إن "وفدا من حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، أجرى سلسلة لقاءات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية التي تصل تباعا إلى القاهرة"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأضافت: "التقى الوفد الذي ضم أعضاء من المكتب السياسي في الداخل والخارج بوفود من حركة الجهاد الإسلامي، وحركة الأحرار، ولجان المقاومة الشعبية، وحركة المجاهدين"، وأشار إلى أن الوفود تتباحث في 3 قضايا، وهي "الأوضاع الحياتية في قطاع غزة، وملف التهدئة، والمصالحة الفلسطينية".

ووصفت الحركة اللقاءات بـ"المعمقة والمستفيضة حول الاحتياجات الفلسطينية ومتطلبات نجاح التهدئة، وسبل تحقيق المصالحة بين حركتي حماس وفتح".

وتابعت: "واستعرض الوفد خلاصة الجهود المصرية والحوارات التي أجرتها حماس مع الأطراف المختلفة في الملفات الثلاثة"، وثمنت الحركة الجهود المصرية في بحث الملفات المذكورة.

وغادرت فصائل فلسطينية قطاع غزة أمس الأول الثلاثاء، عبر معبر رفح البري، متجهة إلى القاهرة لبحث "ملفات التهدئة والمصالحة الفلسطينية".

يذكر أنه منذ أسابيع، تناقش حركة حماس مع مصر والأمم المتحدة مقترحا لتحقيق المصالحة الفلسطينية ووقف إطلاق النار، وتنفيذ مشاريع إنسانية في قطاع غزة.