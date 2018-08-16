قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة قبل العيد كما هي في أيام الأعياد بدرجات حرارة حول المعدل المتعارف عليه حاليا، ونسب الرطوبة ستكون في طريقها للانخفاض وارتفاع مرة أخرى والتي قد تصل في بعض الأيام من 75 لـ85 درجة وهو ما سيسبب الشعور بارتفاع درجة الحرارة.

وأضاف "عبدالعال" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" والمذاع على فضائية "دي إم سي" أن درجات الحرارة ستتراوح بين 30 إلى 35 درجة مئوية فيما ستصل نسب الرطوبة من 75 لـ85 درجة، موضحا أن هناك نشاط خفيف للرياح سيشعر المواطنين خلاله بدرجات حرارة لطيفة.