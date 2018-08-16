ارتدت أسعار النفط صعودا في بداية تعاملات، اليوم، بعد أن أغلقت منخفضة بأكثر من 3%، عقب تقرير أمريكي بشأن مخزونات النفط الخام.

وأظهرت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة، صعدت بواقع 6.8 ملايين برميل إلى 414.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي بتاريخ 10 أغسطس الجاري.

كانت البيانات الاولية لمعهد البترول الأمريكي، أمس الأول الثلاثاء، أظهرت أن المخزونات الأمريكية ارتفعت بمقدار 3.66 ملايين برميل، واليوم، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر بنسبة 0.58% أو ما يعادل 41 سنتا إلى 71.17 دولارا للبرميل،وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول"التركية.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم سبتمبر بنسبة 0.26% أو ما يعادل 17 سنتا إلى 65.18 دولارا للبرميل، وعوضت أسعار الخام في تعاملات اليوم، بعضا من الخسائر التي كانت تعرضت لها عقب نشر البيانات الأمريكية، أمس الأربعاء، وارتفع الإنتاج الأمريكي من النفط الخام، الأسبوع الماضي، إلى 10.9 ملايين برميل يوميا، من 10.8 ملايين برميل يوميا المسجلة الأسبوع السابق له.