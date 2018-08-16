وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، نداءً إلى الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، دعاهما فيه إلى البدء بمحادثات وقف إطلاق النار بشكل فوري، وجاء ذلك في بيان صادر عن مكتبه، أدان فيه الهجمات التي تنفذها حركة طالبان في ولاية "غزني" شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأشار جوتيرش، إلى أن استهداف المدنيين، يعتبر انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، مشددا على ضرورة بدء الحكومة الأفغانية وحركة طالبان محادثات وقف إطلاق النار فورا، من أجل تحقيق سلام دائم في البلاد.

وقال مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة في بيان، إن المدنيين في ولاية غزني يعانون من صعوبات في الوصول إلى مياه الشرب والمواد الغذائية نتيجة الاشتباكات الدائرة بين عناصر طالبان وقوات الأمن الأفغانية، مؤكدا تعطّل شبكة الاتصالات في الولاية، وعدم كفاية الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات، بسبب كثرة عدد القتلى.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، نفذت مقاتلات حلف شمال الأطلسي، 23 غارة جوية على مواقع طالبان، وأعلن وزير الدفاع الأفغاني طارق شاه بهرامي، مقتل 100 عنصر من قوات الأمن الأفغانية في الاشتباكات الدائرة مع طالبان.