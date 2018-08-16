اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، خمسة فلسطينيين من مدينة القدس، من بينهم زوجة نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وأوضحت لجنة "أهالي الأسرى المقدسيين"، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نسرين دوِيّات عقب دهم منزلها في قرية "صور باهر"، جنوبي القدس، لافتة إلى أنها زوجة النائب في المجلس التشريعي المبعد عن المدينة، أحمد عطّون، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول"التركية.

وأضافت اللجنة إن الشرطة اعتقلت كذلك محمد عبيد، نجل الأسير أحمد عبيد "محكوم بالسجن مدى الحياة" عقب اقتحام منزله في قرية العيساوية شمالي شرق القدس فجرا، وأكدت اعتقال الشاب ثائر الفاخوري، وشقيقه عبد الفتاح من البلدة القديمة، مشيرة إلى أن حفل زفافه "ثائر"، بعد غد السبت.

ودهمت قوات الاحتلال، بلدة سلوان، واعتقلت المواطن مأمون الرازم من منزله، وحوّلت الشرطة الإسرائيلية جميع المعتقلين إلى مراكز التوقيف، واستدعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية الأسير المحرر رجائي الحداد للتحقيق في مركز توقيف "المسكوبية" غرب القدس، وكان الحداد قد قضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 20 عاما، وأفرج عنه قبل عدة شهور.