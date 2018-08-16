طالب اللواء محمد أيمن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية والغربية، المواطنين بالالتزام بالقواعد والآداب العامة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال أيمن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نهاية الأسبوع"، والمذاع على قناة "دريم"، إن هناك بعض الظواهر السلبية المعتادة في أيام العيد يجب تفاديها لعدم تعطيل حركة المرور، مثل زيارة القبور بشكل كثيف والتكدس حول قاعات الأفراح.

وأضاف أيمن، أن المحافظة ستعمل على مواجهة ظاهرة التحرش، من خلال عمل مكثف للمباحث، إلى جانب انتشار الشرطة النسائية والمتطوعين في الشوارع والميادين العامة، مؤكدا: "اللي هيغلط هيتعاقب".

وناشد نائب محافظ القاهرة، المواطنين بالتوجه إلى الأماكن المخصصة لذبح أضحيات العيد، مشيرًا إلى أن جميع مجازر القاهرة ستفتح بالمجان لاستقبال الأضحيات.