صرح الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، بقبول 2145 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي بعد قرار محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، بالنزول بمجموع القبول للثانوي العام بمقدار 13.5 درجة.

وأكد "التداوي" أنه بعد حصر الأماكن الشاغرة بمدارس التعليم الثانوي العام بالمحافظة، تبين إمكانية إلحاق 500 طالب وطالبة كمرحلة ثانية، ذلك بعد الاطلاع على النتيجة التكرارية التي بها الترتيب التنازلي حسب المجموع على مستوى المحافظة، بعد النزول بالمجموع من 210 درجة إلى 196.5 درجة.

وأضاف أنه بعد تطبيق قرار النزول، أصبح إجمالي عدد المقبولين بالصف الأول الثانوي هو 2145 طالب وطالبة بعد النزول بالمجموع للعام الدراسي 2018\2019.