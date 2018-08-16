يواصل مكتب التحويلات المركزي بجامعة الزقازيق، تلقي طلبات التحويل ونقل القيد بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد 2018- 2019 للطلاب القدامى والمنقولين لفرق أعلى والمفصولين.

وقال الدكتور خالد عبد الباري، رئيس جامعة الزقازيق، إن طلبات التحويلات بدأت اعتبارًا من الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، مشيرًا إلى أن تلقي طلبات التحويل ونقل القيد بكليات الجامعة يتم مركزيًا من خلال مكتب التحويلات المركزي للجامعة بمقره أمام كلية التجارة وفق القواعد المعلن عنها التي أقرها مجلس الجامعة.

وعن القواعد العامة للتحويل، صرح الدكتور عبد الحكيم نور الدين، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه بالنسبة الطلاب المستجدين يتم تحويلهم وتعديل ترشيحهــــــم عـن طريـــــق مكتـب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بالقاهرة (البوابة الإلكترونية لمكتب التنسيق) ووفقا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.

وفيما يخص نقل القيد (طلاب قدامى) الطلاب المقيدون بأية فرقة دراسية ومضى على حصولهــم على الثانويـــة العامة عام جامعي على الأقل ويرغبون في نقــل قيدهم لكليات أخرى غير مناظرة يشترط أن يكونوا مستوفين الشروط المؤهلة للقبـــول والحد الأدنى الذي تم قبوله سنه حصولهـم على الثانوية العامة في الكليات الراغبين فيها بالجامعة وأن ينطبق عليهم قواعد التوزيع الجغرافي.

وأضاف أن جميع شروط التحويلات بالنسبة للطلاب المفصولين لاستنفاذ مرات الرسوب والطلاب المفصولين والمستقيلين من الكليات العسكرية وانتساب المؤهلات العليا متاحة ومعلنة بمقر مركز التحويلات.