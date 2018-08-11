فريق من طلاب جامعة الزقازيق يشارك في هاكاثون الحج بالسعودية

أعلن الدكتور خالد الدرندلي عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق، عن مشاركة فريق من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق في هاكاثون الحج لهذا العام استمرارا لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن واغتناما للمواهب التقنية الشابة في تطوير تقنيات موسم الحج وابتكار الحلول التقنية المساهمة في إثراء وتيسير الرحلة على الحجيج.

ويعد هاكاثون الحج أكبر هاكاثون برمجي في العالم حتى الآن وينظمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

وتشمل المنافسة في هاكاثون الحج المجالات المحيطة بموسم الحج وخدماته وتحدياته، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، والصحة العامة، والحلول المالية، والمواصلات، وإدارة الحشود، والتحكم بحركة المرور، وترتيبات السفر والإقامة، وإدارة النفايات والمخلفات، والإسكان، وحلول التواصل.

وأشاد الدرندلي بالفريق المشارك وكانت الفكرة المقدمة من فريق كلية حاسبات الزقازيق تخص تنظيم التواصل والمواصلات للحجاج، مؤكدا حرص الكلية على تقديم الدعم الكامل لجميع الطلاب المبتكرين لتأهيلهم للمشاركة في العام القادم بقوة.