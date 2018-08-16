انتقد الناقد الفني طارق الشناوي، تجاهل إذاعة "الأغاني"، الاحتفال بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد الفنان الراحل محمد فوزي، التي وافقت، أمس الأربعاء.

وكتب "الشناوي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "تخيلو إذاعة الأغاني الرسمية في ماسبيرو لم تتنبه حتى الآن أن اليوم يمر 100 عام على ميلاد محمد فوزي"، مؤكدًا: "كان قطعا يستحق من الإذاعة المتخصصة، يوما كاملا.. إنها مع الأسف غيبوبة متكاملة الأركان ولا حس ولا خبر، يجب محاكمة كل من تجاهل هذا اليوم ولا يزال".

وكان أمس الأربعاء، يوافق مرور 100 عام على ميلاد الراحل محمد فوزي، فهو من مواليد 16 أغسطس 1918، في قرية كفرأبو جندي التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، وهو الابن الحادي والعشرين من أصل خمسة وعشرين ولدا وبنتا، منهم المطربتين هدى سلطان، وهند علام.