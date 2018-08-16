أطلق اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، حملة زراعة المليون شجرة مثمرة، وزراعة 3000 شجرة مثمرة من المانجو والرمان كمرحلة أولى، وبدأت الزراعة بالمدارس ومراكز الشباب والحدائق العامة.

وقال نقيب الزراعيين، إن المشاركة في تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي تعد رسالة للأجهزة المحلية بمواصلة دفع العمل بالمبادرة لما تحققه من مردود لصالح الدولة والمجتمع، متمثلا في الحد من التلوث وتحسين الأوضاع البيئية، وترشيد استهلاك المياه.

وأكد القيمة الاقتصادية للأشجار المثمرة مقارنة بأشجار الزينة، مضيفا أن حملة الأشجار المثمرة تهدف للمشاركة في توفير الأمن الغذائي في المناطق الفقيرة والتكيف مع التغيرات المناخية وتوعية الشباب والأطفال بثقافة أهمية الأشجار والحفاظ عليها ورعايتها.