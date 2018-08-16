عقدت مكتبة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, بالتعاون مع "بنك المعرفة المصري" ندوة بعنوان تحت عنوان "قواعد بيانات بنك المعرفة المصري"، تحت رعاية السيد المهندس زياد عبد التواب، رئيس المركز.

وأكد المهندس زياد عبد التواب، رئيس المركز، خلال كلمته، دور بنك المعرفة في تدعيم محور بناء الإنسان المصري والذي يعد أحد أولويات برنامج عمل الحكومة وذلك أيضاً في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وإثراء البنك لهذه الرؤية، مشددًا على الأهمية الحالية التي يشارك بها البنك في عملية دعم القرار من خلال الاستناد إلى مصادره المتنوعة، كما نوه سيادته أيضًا عن دور البنك في تحسن مكانة مصر في مؤشرات البحث العلمي الدولية.

من جهته، أشار طارق حسن، مدير الإدارة العامة للمكتبات بالمركز، إلى ما حققه بنك المعرفة المصري خلال العامين الماضيين من خلال بواباته الأربعة، وما أثاره من حراك علمي وثقافي لدى مختلف فئات الشعب، مستعرضًا دور المكتبة في تنمية الوعي المعلوماتي وإثراء البناء المعرفي للباحثين بالمركز.

وفي نفس السياق، قام محمود داوود، مدير التسويق والتدريب ببنك المعرفة المصري، بتقديم شرح مفصل عن بنك المعرفة المصري من خلال استعراض رؤية البنك، وكيفية إنشاء حساب على موقع البنك، فضلاً عن استعراض بواباته الأربعة التي تخاطب مختلف الفئات وقواعد البيانات المتاحة بكل بوابة.

كما تناول كيفية استخدام محرك البحث الموحد والتصفح الموحد، وقواعد بيانات المستخلصات والاستشهادات المرجعية، وبرامج إعداد صياغة الاستشهادات المرجعية مع التمثيل على قاعدتي بيانات.