قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن السيولة في البنوك المصرية آخذة في الزيادة شهر بعد شهر، ما يشير إلى استمرار نمو الاقتصاد المصري، وزيادة حجم المنتج من السلع والمعاملات التجارية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن ودائع المصريين بالبنوك زات من 3.3 إلى 3.5، تريليون جنيه من إبريل إلى مايو الماضي، مؤكدًا أنه مؤشر جيد للغاية بالنسبة للاقتصاد المصري.

وأشار الفقي إلى أن نسبة الشمول المائي وصلت إلى حوالي 30%، مشددًا على الضرورة العمل على أن تصل إلى نسبة تتراوح بين 75% و 90%، من حيث عدد البالغين المالكين لحسابات في البنوك، كما هو الحال بالنسبة للدول المتقدمة.

ولفت إلى أن البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة، مشيرًا إلى أنه لم يكن من خفضها مع زيادة نسبة التضخم الناتجة عن تحريك أسعار الطاقة، ومشددًا على أن الوصول بمعدل التضخم إلى 14% أمر جيد نسبيًا إذا ما قورن بمعدل العام الماضي الذي بلغ 34%.