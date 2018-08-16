استجاب المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لرغبات أولياء الأمور وقرر تأجيل بدء الدراسة إلى يوم 22 سبتمبر، لجميع مراحل التعليم.

وقال أحمد خيري المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي اجتمع اليوم برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ليناقش مجموعة من الموضوعات الهامة الخاصة بالمنظومة التعليمية، وجاء الموضوع الأول والذى حاز على اهتمام المجلس خلال المناقشات بالاجتماع اليوم، وهو كيفية مواءمة التطوير لتغيير المنظومة التعليمية، وخاصة فى مناهج الصفوف الدراسية، بداية من الصف الثانى الابتدائى إلى الصف الثالث الإعدادى، وإعادة دراستها، من حيث التخفيض فى حجم المناهج، وتطوير أسلوب تقييم التلاميذ، لتتناسب مع أهداف التغيير فى المنظومة الجديدة، وتضمن المحور الثانى، تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2018/ 2019، والخاص بمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي.

حضر الاجتماع الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشؤون المعلمين، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، وحبيبة عز مستشار الوزير للتعليم الفنى، وأحمد خيري المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والمهندس حسن رشوان رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة هبة نوح نائب رئيس جامعة القاهرة، والدكتور يوسف فوزى أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة أمل سويدان عميد كلية الدراسات العليا بجامعة عين شمس، وممثلى كل من الأزهر الشريف، ووزارة الثقافة، والمالية، والتعليم العالى، والتخطيط، والتجارة والصناعة، الزراعة واستصلاح الأراضى، والقوى العاملة.