أكد طارق الملا، وزير البترول، أهمية برامج العمل الحالية التى تنفذها الشركات العاملة بمنطقة الصحراء الغربية، والتى تتوسع فى استخدام التكنولوجيات الجديدة، بهدف زيادة كفاءة أنشطة الإنتاج وتخفيض الإنفاق، مشيراً إلى أهمية الاستمرار فى تكثيف الدراسات الفنية لتقييم الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة.

وأشار «الملا»، خلال رئاسته للجمعية العامة لشركة «قارون» للبترول، لاعتماد نتائج أعمالها للعام المالى 2017/ 2018، اليوم، إلى أهمية الاستمرار فى دعم الكوادر البشرية وصقل مهاراتهم فى معظم مجالات وأنشطة صناعة البترول والغاز، من خلال الرؤية التى يتبناها مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، والاهتمام برفع مستوى العمالة، من خلال برامج التدريب، لخدمة احتياجات الصناعة البترولية التى تشهد تطوراً مستمراً.

وأكد الوزير الاهتمام بالأمان الصناعى والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة فى جميع الأنشطة البترولية، للحفاظ على العنصر البشرى والأصول الإنتاجية، فيما أشار أشرف عبدالجواد، رئيس شركة «قارون» للبترول، إلى ارتفاع إجمالى الإنفاق الاستثمارى ليبلغ 206 ملايين دولار خلال العام، وحفر 25 بئراً جديدة أسهمت فى تحقيق زيادة قدرها 4900 برميل زيت فى الإنتاج اليومى من حقول «قارون» بنهاية يونيو الماضى.

«الملا»: نسعى لرفع مستوى العمالة والاهتمام بالصحة المهنية والبيئية لخدمة الصناعة البترولية

وأوضح «عبدالجواد» أن إجمالى الإنتاج السنوى بلغ 12 مليون برميل زيت، بمتوسط 33 ألف برميل زيت يومياً، كما تمت إضافة نحو 13 مليون برميل للاحتياطى المؤكد من الزيت الخام، بزيادة نسبتها 7%.

وقال إن مواكبة التكنولوجيات الجديدة فى مجالات الحفر والإنتاج ساهم فى ترشيد وتخفيض التكاليف فى الحقول، موضحاً أنه تم تطبيق تكنولوجيا جديدة لحفر الآبار فى منطقة بنى سويف غرب النيل، ما أدى لتخفيض التكاليف.