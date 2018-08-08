عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً ضم قيادات وزارة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ورؤساء شركات بتروبل وإنبي وبتروجيت وخدمات البترول البحرية بمنطقة الجميل ببورسعيد لمتابعة مشروعات تنمية وإنتاج حقول الغاز الطبيعي بدلتا النيل التابعة لشركة بترول بلاعيم "بتروبل" والتي تضم مشروع المرحلة الثالثة لتنمية حقل نورس بمنطقة غرب أبوماضي والذي يتمثل في إنشاء خط الغاز "نورس ـ أبوماضي ـ الجميل"، إلى جانب مشروع لتنمية وإنتاج الغاز لأول مرة من كشف بلطيم جنوب غرب بمنطقة تنمية جنوب بلطيم شرق دلتا النيل.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع انشاء خط أنابيب "نورس ـ أبوماضي ـ الجميل" بتكلفة 300 مليون دولار والذي يهدف إلى نقل 700 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا عبر الخطين الجديدين اللذين سيتم انشاؤهما، الخط الأول من حقل نورس إلى محطة معالجة الغازات بأبوماضي، والخط الثاني من المحطة البرية بأبو ماضي إلى المحطة البرية بالجميل ببورسعيد ليتم معالجة الغاز في محطة الجميل ثم ضخه في الشبكة القومية للغازات الطبيعية ومن المخطط الانتهاء من المشروع بنهاية عام 2018 وتنفذ شركة "إنبي" أعمال التصميمات التفصيلية للمشروع وشركة بتروجت أعمال التغليف للخطوط والإنشاءات.

كما قام المهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروبل باستعراض الموقف التنفيذي لمشروع تنمية كشف بلطيم جنوب غرب المخطط وضعه على خريطة الإنتاج منتصف العام المقبل، والذي يهدف إلى إنتاج 500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا و حفر 6 آبار و إنشاء منصة بحرية تزن قرابة 2400 طن على عمق 23 مترا تحت سطح البحر إضافة لخط بحري لنقل الإنتاج للشاطئ ويتم استكماله في الجزء البري بطول 35 كم حتى يصل إلى المحطة البرية لأبوماضي بتكلفة 380 مليون دولار، وتقوم شركة إنبي بأعمال التصميمات التفصيلية لتسهيلات الإنتاج، وشركة بتروجت بأعمال التصنيع للمنصة البحرية و كذلك الإنشاءات الخاصة بالخط البرى وشركة خدمات البترول البحرية بالتركيبات الخاصة بالمنصة البحرية وكذلك أعمال الإنشاءات بالخط البحري.