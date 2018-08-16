قال محمد سعفان وزيرالقوى العاملة، إن الوزارة ستضع آليات جديدة لتدريب وتشغيل العمالة غير المنتظمة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، وذلك لضمان حياة كريمة لهم ولذويهم وتحقيقًا لأقصى قدر ممكن لهم من الرعاية في جميع النواحي صحيًا واجتماعيًا.

وأكد في تصريحات صحفية اليوم، إن مصرَ تُولي كامل اهتمامها بأبنائها كافَّة، وأن هذا الاهتمام يأتي طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعطاء كامل الجُهد تركيزًا واهتمامًا بالعمالة غير المنتظمة، موضحا أن الوزارة لا تدخر جُهدًا أو طاقة في شمول الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا رؤية الوزارة الشاملة لجميع العمال بصفةٍ عامة، والعمالة غير المنتظمة بصفةٍ خاصة.