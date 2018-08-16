قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز حل 72% من الشكاوى التي تلقاها خلال مبادرة أسبوع "في حب الوطن".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حل 9472 شكوى من أصل 13 ألف شكوى في 5 أيام و9 ساعات فقط، لافتا إلى حل جميع الشكاوى التي تلقاها من البرنامج.

وأردف: "الشباب في فريق العمل مبسوطين جدًا، ومصممين إنهم يكملوا وعندهم استعداد يعملوا أكتر من كدة"، فمازحه مقدم البرنامج قائلًا: "سيبهم يعيدوا".

فأجاب "عبدالمعطي": "هيعيدوا، بس قبل ما يعيدوا، يوم الأحد هننزل في حملات على الأسواق بمناسبة قدوم العيد، بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية في نطاق القاهرة والمحافظات لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية حقوق المواطن".