أطلق جهاز حقوق حماية المستهلك مبادرة "أسبوع في حب الوطن"، في بداية الأسبوع الجاري، بمقر الجهاز بمدينة القرية الذكية، تنفيذا للبرنامج الشامل للحكومة، بشأن ضرورة إيجاد آليات غير تقليدية لسرعة حل شكاوى المواطنين وتخفيض زمن الاستجابة والرد على شكواهم.

المبادرة تنفذ من خلال إقامة معسكر دائم على مدار 24 ساعة ولمدة أسبوع دون مغادرة لحل كل الشكاوى الخاصة بالمواطنين والمتراكمة من الفترة الماضية.

ورصدت "الوطن" الطرق المختلفة للتقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك، وذلك استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، والتي جاءت كما يلي:

1 – إرسال رسالة على رقم "الواتس آب" 01281661880 تتضمن شكوى المواطن والمستندات المؤيد لها.

2 - خدمة الخط الساخن الاتصال بالخط الساخن الخاص بالجهاز على الرقم (19588) من خلال أي خط أرضي.

3 - خدمة الفاكس تتم عن طريق إرسال الشكوى من خلال الفاكس على رقم 35380384.

4 – مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وفقل لبروتوكول التعاون المشترك بين الجهاز والهيئة القومية للبريد لتوفير نماذج الشكاوى المجانية لأى مستهلك.

5 - إرسال الشكاوى عن طريق الموقع الإلكتروني للجهاز http://www.cpa.gov.eg

6 - من خلال التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية على "جوجل بلاي" و"آبل ستور"

وفي جميع الأحوال يرجى إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى "في حالة استيفاء البيانات" إلى بريد الجهاز الإلكتروني .complaints@cpa.gov.eg