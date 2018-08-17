فاز المستشار إبراهيم جلال بمنصب رئيس نادي قضاة مجلس الدولة في محافظة أسيوط بالتزكية وذلك في الانتخابات التى أجريت لإنتخاب مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، بأسيوط، حيث تم تشكيل مجلس الإدارة من المستشار إبراهيم جلال نائب رئيس مجلس الدولة رئيسا وعضوية كلا من المستشار عبدالحميد عبدالفتاح الزرقا، والمستشار محمد حسين محمد نصر، والمستشار محمد جابر أبوالعيون، والمستشار وليد بك حنفي، والمستشار هيثم يونس الجاحر، والمستشار علاء العلامى، على أن يتولى أعمال مجلس الإدارة اعتبارا من غدا السبت.

كان مجلس الإدارة السابق أعلن بتاريخ 2018/7/23 فتح باب الترشح لشغل جميع مقاعد مجلس الإدارة، اعتبارا من 2018/8/1لمدة أسبوع، حيث تقدم عدد خمسة عشر قاضيا بمجلس الدولة من أبناء محافظة أسيوط لشغل عضوية مجلس الإدارة.

وقام مجموعة من أقدم قضاة مجلس الدولة بأسيوط بمحاولة التوفيق بين القضاة المرشحين حيث أسفر هذا الجهد عن انسحاب عدد ثمانية قضاة لصالح الزملاء المشار إليهم سلفا.