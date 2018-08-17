متحدث "التعليم" يستنكر حجز طلاب الصف الأول الثانوي للدروس الخصوصية

استنكر أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، قيام بعض طلاب نظام الثانوية العامة الجديد بحجز الدورس الخصوصية للعام الدراسي المقبل.

وأضاف خيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن النظام الجديد الذي سيبدأ من الصف الأول الثانوي هذا العام، لن يعتمد على الحفظ والتلقين، وامتحاناته ستكون عن طريق الـ"تابلت"، ولن يتدخل أحد في وضعها، مشيرًا إلى أنه لن يؤخذ بدرجات الامتحان هذا العام لاعتباره عاما تجريبيا.

وناشد خيري القرموطي بتوعية المشاهدين، بأن "العام الدراسي المقبل لطلاب الصف الأول الثانوي، سيكون عاما تجريبيا، ويجب على الطلاب العزوف عن الدروس الخصوصية".