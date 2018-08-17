محافظ الشرقية يتابع حادث مصرع سباك صرف صحي أثناء عمله

تابع اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، حادث مصرع المواطن السيد محمد علي" ويعمل سباك صرف صحي، عمل حر، إثر سقوط الحفر الناتج عن تعديه على الخط الرئيسي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بدون تصريح مسبق من الشركة، أثناء توصيله لخط صرف صحي لمنزل خاص بقرية الشبراوين بمركز ههيا.

وكلف سعيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، بمتابعة الحادث والوقوف علي تداعياته، وتبين أن المواطن المذكور البالغ من العمر 35 عاماً، ويعمل سباك صرف صحي، عمل حر، وليس من العاملين بالشركة، مشيرا إلى أنه أثناء توصيله لخط صرف صحي خاص بأحد المنازل بقرية الشبراوين مركز ههيا، تعدى بالحفر علي الخط الرئيسي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدون تصريح مسبق أو إخطار الشركة، ما أدى إلى سقوط الحفر عليه ومصرعه في الحال.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب المنزل "مكان الحادث" بقرية الشبراوين بمركز ههيا، لتعديهم على خط الصرف الرئيسي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بدون تصريح مسبق أو إخطار الشركة، ما تسبب في وفاة مواطن.

تحرر محضر في رقم 3440 لسنة 2018 م مركز شرطة ههيا.